شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مصاعد أطلس» إلى 8.3 مليون ريال في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات صافي ربح في النصف الأول من 2023 يقدر بنحو 8.303 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 57.5%، مقارنةبـ 5.273 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات.

وأضافت أن عدد الأسهم في فترة النصف الأول لعام 2023 كانت 4,800,000 سهم برأس مال 48,000,000 ريال وبعد الإدراج بتاريخ 04/10/2023م أصبح عدد الأسهم 6,000,000 سهم برأس مال 60,000,000 ريال.