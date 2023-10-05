شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فيصل الخميس عضوا منتدبا لـ«جاكو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، أمس، تعيين عضو مجلس الإدارة د. فيصل الخميس (عضو مستقل) كعضو منتدب للشركة وتعديل صفة العضوية ليكون عضواً تنفيذياً اعتباراً من تاريخ 01 نوفمبر 2023م وحتى تاريخ 30 أبريل 2024م.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، يحمل د. فيصل الخميس درجة الدكتوراة في السياسة العامة والإدارة والاقتصاد من جامعة المسيسيبي بأمريكا وماجستير في الإدارة العامة من جامعة مين الأمريكية.

وعمل الخميس عضوا بهيئة تدريس في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة القصيم كما عمل أمين عام لغرفة القصيم إضافة إلى عمله في هيئة السياحة والآثار وكذلك في هيئة التراث.

وبحسب الشركة فإن الخميس لديه خبرات عملية في مجال الاستشارات الإدارية والأشراف على البرامج وتطوير الأعمال والشئون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عضويات متعددة في لجان بالمنطقة مثل لجنة تنمية الاستثمار بمنطقة القصيم