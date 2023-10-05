شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء التصويت الإلكتروني على بنود جمعية «نت وركرس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة نت وركرس السعودية: إن عملية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ستبدأ يوم الجمعة بتاريخ 06-10-2023م الموافق 21-03-1445هـ، في تمام الساعة الواحدة 1:00 صباحاً وتستمر حتى السابعة 19:00 مساءً من تاريخ انعقاد الجمعية.

وكانت شركة نت وركرس السعودية للخدمات قد دعت على موقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 13-09-2023م، إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة السادسة والنصف 18:30 مساءً من يوم الإثنين بتاريخ 09-10-2023م الموافق 24-03-1445هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.