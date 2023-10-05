شكرا لقرائتكم خبر عن «مناولة»: شراء 10 شاحنات جديدة لاستخدامها في مشروع النقل المبرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المناولة للشحن عن شراء 5 شاحنات نقل بتاريخ 24/2/1445، بقيمة 484150 مليون ريال، وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد الذي أعلنت الشركة عنه سابقا،

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن طريقة تمويل الصفقة سيكون ذاتيا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي للصفقة.

ومن ناحية أخرى أعلنت الشركة شراء 5 شاحنات نقل بقيمة 310 آلاف ريال، بتاريخ 4/3/1445، وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد.

وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة سيكون ذاتيا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي للصفقة.

