الاقتصاد

«مناولة»: شراء 10 شاحنات جديدة لاستخدامها في مشروع النقل المبرد

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشفت شركة المناولة للشحن عن شراء 5 شاحنات نقل بتاريخ 24/2/1445، بقيمة 484150 مليون ريال، وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد الذي أعلنت الشركة عنه سابقا،

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن طريقة تمويل الصفقة سيكون ذاتيا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي للصفقة.

ومن ناحية أخرى أعلنت الشركة شراء 5 شاحنات نقل بقيمة 310 آلاف ريال، بتاريخ 4/3/1445، وذلك لاستخدامها في مشروع النقل المبرد.

وأضافت أن طريقة تمويل الصفقة سيكون ذاتيا، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي للصفقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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