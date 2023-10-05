أسعار النفط ترتفع بعد إبقاء “أوبك+” على تخفيضات الإنتاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في “أوبك+” على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتات إلى 84.29 دولار بحلول الساعة (00:40) بتوقيت جرينتش.



وهوت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات عند التسوية أمس وسط تركيز على توقعات أكثر قتامة للاقتصاد الكلي وتراجع الطلب على الوقود، في أعقاب اجتماع لجنة تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء آخرين بحسب “رويترز”.