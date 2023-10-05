شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس يسجل 2150 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس الذي يسجل 2150 جنيها للجرام وذلك بالتزامن مع استمرار هبوط سعر الذهب في البورصة العالمية للجلسة الثامنة على التوالي وسط ارتفاع الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيها.

صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب

تستمر صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في المعاناة من خروج الاستثمارات بسبب تزايد الإقبال على أسواق السندات الحكومية التي تقدم عائد قياسية مقارنة مع الذهب الذي لا قدم عائد للمستثمرين وصندوق SPDR يعد أكبر صندوق استثمار مدعوم بالذهب في العالم أشار أن إجمالي حيازاته انخفضت بنسبة 0.2% يوم أمس الثلاثاء، كما شهد صندوق استثمار iShares التابع لشركة Blackrock العالمية خروج تدفقات هذا الأسبوع وصلت إلى 13 طن من الذهب.

وبهذا الأداء تقبل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب على تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في حيازاتها منذ شهر يونيو الماضي. الأمر الذي يؤثر بالسلب على أسعار الذهب الفوري خاصة في ظل قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الحكومية.

على الرغم من الأداء السلبي المتوقع للذهب على المدى القصير، فإن النظرة الإجمالية للذهب تشير أن المعدن النفيس ظل صامداً بشكل جيد نسبياً في مواجهة ارتفاع عوائد السندات وقوة الدولار، بسبب الدعم الذي حصل عليه الذهب من مشتريات البنوك المركزية العالمية.

يبقى الطلب الاستثماري ضعيف على الذهب خلال الفترة الحالية ولكن الطلب الفعلي على الذهب يظل داعم أساسي للذهب، فقد ارتفع الطلب في الصين بشكل قوي دفع سعر الذهب المحلي في الصين إلى تخطي سعر الذهب في لندن ونيويورك.