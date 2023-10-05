شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 25% زيادة فى الصادرات خلال أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال شهر أغسطس 2023 بنسبة 25% لتسجل 381 مليون دولار مقابل 305 مليون دولار في أغسطس 2022 رغم الظروف والتحديات الاقتصادية الحالية.

وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديري للصادرات الهندسية، زيادة في صادرات القطاع خلال أول 8 أشهر من 2023 بنسبة 6 % لتسجل 2.7 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2022

وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، هي الكابلات بنسبة 56.1% والأجهزة المنزلية سجلت نمو 5.2% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 44.2% وارتفعت صادرات وسائل النقل بنسبة 103% وصادرات الآلات والمعدات ارتفعت 78% ومنتجات تشغيل المعادن ارتفعت 58.9%.

وأفاد التقرير الشهرى للمجلس، أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في أوروبا "تركيا - فرنسا - هولندا - المانيا - ايطاليا – التشيك" وفي آسيا " السعودية – الامارات - العراق- عمان" وفي أفريقيا "الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - نيجيريا - جنوب افريقيا – موريشيوس" وأسواق أخرى أبرزها البرازيل

ومن جانبها، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس، إن البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من اجل استمرار حركة الصادرات الإيجابية بالرغم من الظروف الاقتصادية الحالية، وتتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في الصادرات الهندسية حتى نهاية 2023

وأضافت حلمي أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.

وأشارت مي حلمي إلى استمرار المجلس في فعاليات الدخول إلى الأسواق المختلفة في آسيا وأفريقيا في الربع الأخير من 2023، خاصة وأن هناك استجابة واضحة في الطلب على المنتجات الهندسية المصرية المصدرة.