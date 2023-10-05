شكرا لقرائتكم خبر عن الين يتنفس الصعداء بدعم من تراجع الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفس الين الصعداء بعد تراجع طفيف شهده الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الخميس، بعدما أدت بيانات اقتصادية أمريكية مختلفة خلال الليل إلى خفض التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بالقرب من المستويات التي شهدها الليلة الماضية عند 106.78.

وتخلى الدولار عن بعض المكاسب التي سجلها خلال الفترة الماضية بعد أن ارتفعت الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل بكثير من المتوقع في سبتمبر أيلول، وفقاً لتقرير التوظيف الوطني الذي صدر أمس الأربعاء، رغم أن ذلك يبالغ على الأرجح في وتيرة التباطؤ في سوق العمل.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الأطول أجلاً عن أعلى مستوياتها في 16 عاماً بعد البيانات، وظلت بعيدة خلال التعاملات الصباحية في آسيا عن المستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخراً.

وجرى تداول الين، الذي عادة ما يكون حساساً تجاه عوائد السندات الأمريكية، في أحدث التعاملات عند نحو 148.85 ين بانخفاض 0.2% تقريباً عن المستويات التي سجلها مساء في الولايات المتحدة وبعيداً عن المستوى المتدني الذي سجله الثلاثاء عند 150.165.

وثار الكثير من الجدل بشأن ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تدخلت لدعم الين، بعد أن ارتفع باثنين في المئة بعد اختراق حاجز 150 ين لكل دولار. لكن بيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان أظهرت أمس الأربعاء، أن اليابان لم تتدخل على الأرجح في سوق العملات في اليوم السابق.

وفي ما يتعلق باليورو، فقد استقر بشكل عام عند 1.0512 دولار ليظل فوق أدنى مستوى له هذا الأسبوع عند 1.0448 دولار.

وتداول الجنيه الإسترليني عند 1.2139 دولار بعدما سجل أمس الأربعاء 1.20385. (رويترز)