شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد العقارية» يصعد 10% مع بدء تنفيذ التسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

صعد سهم «الاتحاد العقارية» خلال أول نصف ساعة من جلسة الخميس، بنسبة 10% إلى 0.424 درهم، بعد الإعلان عن بدء تنفيذ اتفاقية التسوية بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة السابق وعائلته وآخر.

وبعد ساعة ونصف الساعة من عمر الجلسة، قلص السهم، ارتفاعه، ليسجل صعوداً بنسبة 7.9% إلى 0.411 درهم، بتداول 59.4 مليون درهم، عبر تداول 144 مليون سهم.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي، انخفاضاً هامشياً بلغ 0.15% ليصل إلى 4185.92 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% إلى 9783.94 نقطة.