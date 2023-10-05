شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكاي» ينهي سلسلة خسائر استمرت 5 أيام مع تراجع عوائد السندات الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع المؤشر «نيكاي» سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام ليسجل الخميس، أكبر قفزة مئوية في يوم واحد في ثلاثة أشهر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 16 عاماً وإقبال المستثمرين على شراء الأسهم التي انخفضت.

وارتفع المؤشر «نيكاي»؛ 1.80 في المئة عند الإغلاق ليسجل 31075.36 نقطة. وانخفض أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ 18 مايو/أيار وما زال في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2.5 في المئة.

وصعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.99 في المئة إلى 2263.09 نقطة ليسجل أفضل قفزة مئوية له في يوم واحد منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة 71 مليار ين (478 مليون دولار) على أساس صافي في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل الأطول من أعلى مستوياتها في 16 عاماً الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر/أيلول.

وسينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غداً الجمعة.

وقفز سهم شركة أدفانست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.7 في المئة ليعطي أكبر دعم للمؤشر «نيكاي»، كما ربح سهم طوكيو إلكترون 1.6 في المئة.

وزاد سهم مجموعة مونيكس 17.89 في المئة إلى أقصى حد يومي له بعد أن قالت شركة الهواتف المحمولة اليابانية (إن.تي.تي دوكومو) إنها دخلت في شراكة رأسمالية مع شركة التكنولوجيا المالية لتأسيس شركة جديدة للخدمات المالية.

وصعد سهم مجموعة بورصة اليابان، المشغلة لبورصة طوكيو، بنسبة 6.3 في المئة ليسجل أكبر زيادة على المؤشر «نيكاي»، يليه سهم بنك أوزورا الذي ارتفع 5.4 في المئة. (رويترز)