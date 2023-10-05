شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للاقتصاد والسياحة» وريال مدريد يعقدان شراكة استراتيجية تاريخية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «دائرة الاقتصاد والسياحة» بدبي، عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع نادي ريال مدريد لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك، وذلك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد. كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية. فيما تشمل هذه الشراكة الممتدة لعدة سنوات، وتبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، وستضفي لمسة دبي على سانتياغو برنابيو، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى وفق أعلى المعايير.

وقد جرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد legendary Sala de Juntas تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة بحضور عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي للنادي، وإميليو بوتراغينيو، أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية.

مدينة مفضلة

وقال كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، حيث نتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين».

أضاف: «إننا نتطلع إلى تحقيق النجاح والإنجازات مع ريال مدريد، انطلاقاً من التزامنا المتبادل بالتميز والقيادة والموهبة والابتكار».

أول شريك

وقال إميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: «نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا. ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم».

ويأتي هذا التعاون المشترك في ظل النجاح الذي تتميز به دبي والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ العام 2011.

كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح مدينة ترفيهية لريال مدريد في دبي باركس آند ريزورتس، أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط، حيث ستشمل هذه المدينة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية وكذلك مهارات كرة القدم ومحال للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.