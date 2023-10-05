شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة التركي: خط أنابيب النفط بين أنقرة والعراق جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار الخميس، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ نحو ستة أشهر، جاهز للعمل اعتباراً من الأربعاء المقبل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته «غرفة التجارة الدولية»، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وفي حديثه لقناة «إن.تي.في»؛ قال بيرقدار: إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. (رويترز)