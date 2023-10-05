شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون «مصدر» و«بوينغ» لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، توقيع مذكرة تفاهم مع «بوينغ»، بهدف دعم تنمية قطاع وقود الطيران المستدام في دولة الإمارات والعالم، ما يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي لقطاع الطيران التجاري بحلول عام 2050.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، وكولجيت غاتا أورا، رئيس شركة «بوينغ» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 2023.

دعم تطوير

وستعمل «مصدر» و«بوينغ» معاً على تعزيز ودعم تطوير واعتماد سياسات خاصة بوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. كما ستقوم الشركتان أيضاً باستكشاف سبل تطوير المبادئ المحاسبية الخاصة بقطاع وقود الطيران المستدام، والتي تمكن هذا القطاع من التغلب على العوائق الجغرافية عند توسعه.

ويتم إنتاج وقود الطائرات المستدام من مصادر مستدامة مثل الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية على مدار دورة حياة الوقود بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بالطائرات التي تعمل بمصادر الوقود البترولية. ونشهد حالياً قبولاً واسعاً لوقود الطائرات المستدام كبديل مباشر لـ50% من الوقود التقليدي المستخدم في الطائرات الحالية، كما أنه يعد الوقود الأكثر قدرة على الحد من الانبعاثات الكربونية خلال الثلاثين عاماً المقبلة في جميع مجالات الطيران.

وقال محمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»: «إن تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050 مرهون بتعزيز الشراكات على المستوى الدولي ودعم الابتكار. وباعتبارها شركة إماراتية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تفخر مصدر بالشراكة مع رائدة صناعة الطيران بوينغ لدعم تطوير مشاريع في مجال وقود الطيران المستدام، كما سنعمل معاً على دعم تطوير السياسات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم. ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28، سوف نواصل تسخير معارفنا وخبراتنا وجهودنا الدؤوبة لدعم قطاعات الأعمال، من أجل بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع».

من جانبه، قال كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة «بوينغ» لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «نتطلع إلى التعاون مع مصدر والمساهمة بدور ريادي في تطوير قطاع وقود الطيران المستدام على المستويين المحلي والعالمي، ما من شأنه استحداث وظائف جديدة ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص أعمال مهمة. وسوف يكون الاعتماد على وقود الطائرات المستدام بمثابة الوسيلة الأكثر فعالية لإزالة الكربون من القطاع. وإن تعاون بوينغ ودولة الإمارات لأكثر من عقد من الزمن في مجال الطيران المستدام، إنما يستند إلى تشاركنا ذات الهدف المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وكانت «مصدر» قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام، وتحديداً خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن المبادرة التي تقودها وتركز على توظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج وقود مستدام للطائرات تعمل للحصول على التراخيص اللازمة للمصادقة على مسار جديد لإنتاج وقود مستدام للطائرات من غاز الميثانول.