شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تدشن أكبر صالة عرض مستقلة لـ«ماكلارين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت «ماكلارين دبي»، أكبر صالة مستقلة في العالم؛ حيث تتخذ من دبي مقراً لها على شارع الشيخ زايد، ضمن مجمع ماكلارين دبي الذي يضم أكبر مركز خدمة مخصص لماكلارين على مستوى العالم، والذي تم افتتاحه عام 2022.

حضر مايكل لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف، حفل الافتتاح الكبير إلى جانب أكثر من 200 من العملاء وكبار الشخصيات الذين استمتعوا بالكشف الإقليمي عن سيارة «ماكلارين» إس750 الجديدة.

وقال لايترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: «تعد دبي أكبر أسواق ماكلارين في دولة الإمارات، ويشكّل هذا الافتتاح التاريخي محطة مهمة في مسيرة نموّ ماكلارين العالمي، كما أنها تعزز حضورنا في المنطقة. وستسهم هذه المنشأة الجديدة في توفير تجربة ملكية لا تضاهى لعشاق ماكلارين في دولة الإمارات العربية المتّحدة تتجاوز مجرّد اقتناء واحدة من أرقى السيارات الخارقة في العالم، حيث سنتيح لهم المشاركة في رسم ملامح تاريخ ماكلارين في المنطقة».

فيما قال جمعة خليفة النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة شركات خليفة جمعة النابودة: «هذه المنشأة الجديدة تؤكد التزامنا بنجاح ماكلارين في دبي والإمارات الشمالية، وبالجمع بين الأداء اللافت والتميز الهندسي اللذين تشتهر بهما سيارات ماكلارين الخارقة. كما نلتزم بتوفير تجربة ملكية استثنائية للعملاء وبمواصلة تجاوز توقعاتهم دائماً».

تبلغ مساحة صالة مكلارين الجديدة 950 متراً مربعاً، وتضم منطقة عرض ضخمة لمختلف السيارات. وإضافة إلى صالة عرض السيارات وأكشاك خدمة العملاء، تشمل منشأة ماكلارين دبي الجديدة استوديو لعمليات ماكلارين الخاصة، حيث يمكن للعملاء تخصيص سياراتهم الجديدة بطرق لا تحصى.

وتضاف هذه المنشأة إلى مركز الخدمة الحالي في دبي الذي تم افتتاحه في مايو 2022، ويمتد على مساحة تفوق الـ3400 متر مربع. يضم المركز 6 مناطق عمل، ويديره فريق متخصص من المهندسين المتدربين الذين يتمتعون بخبرة أكثر من 40 عاماً في ماكلارين. كما أنه يستوعب 150 مركبة شهرياً، وهو قادر على مواكبة النموّ المستدام لعلامة ماكلارين التجارية في سوق دولة الإمارات المهم.