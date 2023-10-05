شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستعيد توازنها وتعود للارتفاع مع تراجع عمليات البيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعادت الأسهم الأوروبية بعض التوازن الخميس، بعد موجة بيع استمرت ثلاثة أيام وسط مخاوف حيال ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، بعد أن أغلق عند أدنى مستوياته في ستة أشهر أمس الأربعاء.

ومما خفف من وطأة الضغط على الأسهم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل من أعلى مستوياتها في 16 عاماً بعد أن أظهرت بيانات أمس، أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر/أيلول.

كما تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو أيضاً بعد انخفاض أسعار النفط خلال الليل، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 5% وسط مخاوف بشأن تدني الطلب على الوقود. وانتعشت أسعار خام برنت قليلاً اليوم، ليجري تداولها عند 86.1 دولار للبرميل.

وقفز سهم باندورا للمجوهرات 8% إلى أعلى مستوياته في عام ونصف، بعد أن رفعت الشركة توقعات النمو، قائلة إن الاستثمارات في العلامة التجارية وشبكة المتاجر تؤتي ثمارها، لكنها دعت إلى الحذر بشأن الموقف في الصين.

وتوقعت بيانات إل.إس.إي.جي إيكون، أن يصل تراجع سهم ألستون إلى 30% تقريباً، بعد أن حذرت شركة تصنيع القطارات الفرنسية من أن التدفق النقدي الحر للعام بأكمله سيكون سلبياً بسبب زيادة الإنتاج والتأخير في بعض الطلبات. (رويترز)