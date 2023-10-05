شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف»: تأسيس شركة لإدارة مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أمس الأربعاء الموافقة على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض باسم شركة (تطوير الحزمة الخامسة للخدمات البيئية).
وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تأسيس الشركة جاء بغرض إدارة مشروع التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة، وبرأس مال قدره 100 ألف ريال.
وأضافت أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة 100%.