«الخريف»: تأسيس شركة لإدارة مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تأسيس الشركة جاء بغرض إدارة مشروع التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة، وبرأس مال قدره 100 ألف ريال.

محمد يوسف

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