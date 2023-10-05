الاقتصاد

«الخريف»: تأسيس شركة لإدارة مشروع محطات معالجة مياه الصرف الصحي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة أمس الأربعاء الموافقة على تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة مقرها مدينة الرياض باسم شركة (تطوير الحزمة الخامسة للخدمات البيئية).

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تأسيس الشركة جاء بغرض إدارة مشروع التشغيل والصيانة طويل الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة، وبرأس مال قدره 100 ألف ريال.

وأضافت أن الشركة مملوكة بالكامل لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بنسبة 100%.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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