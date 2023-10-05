شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 42 عاما من التأسيس.. الخطوط السعودية للتموين تعلن تغيير هويتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين تغيير هويتها، تماشيا مع رحلة التغيير التي تتبناها الشركة وانظلاقاً من استراتيجيتها وخططها الاستثمارية وفرص النمو والتوسع التي تنتهجها، ومسايرةً للتغيرات الإقتصادية والبيئة التنافسية التي يشهدها وطننا الغالي والعالم.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تغيير الهوية يأتي مواكبةً لخطة التحول الإقتصادي المنبثقة من رؤية المملكة 2030 والتي حفزت الشركة على تسريع وتيرة النمو والتطوير والابتكار، والتي من خلالها ستسهم الشركة في تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالتركيز على القطاعات الفعالة، المربحة والمتنوعة، وإضافة قطاعات وأنشطة أخرى تتماشى مع نشاط الشركة وأهدافها، ورفع مستوى الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع مصالح وتطلعات شركائها وعملائها.

وأضافت أن الشركة أن تغيير الهوية يأتي بعد مسيرة دامت لأكثر من 42 عاماً من العطاء والتميز.

وأوضحت أن الشركة ستواصل تعزيز دورها وعلاقاتها الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى جانب شركاتها التابعة باعتبارها أحد كبار الملاك والعملاء الأساسيين بالشركة.

وأفادت بأن الشركة ستعمل على تنويع خدماتها في مجال قطاع خدمات الطيران والقطاعات الأخرى الغير مرتبطة بالطيران، بما يسهم في استدامة أعمالها ويحقق الربحية ويعزز دورها الريادي على مستوى السوق المالية السعودية وعلى مستوى المنطقة والعالم.