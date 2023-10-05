شكرا لقرائتكم خبر عن «تشب للتأمين» تحصل على تأكيد تصنيف «A3» من موديز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن حصولها على تأكيد تصنيف القوة المالية (A3) من وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز والمخصص لشركة تشب العربية للتأمين التعاوني مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك وفقاً لتقريرها بتاريخ 29-09-2023م.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن تصنيف القوة المالية (A3) لشركة تشْب العربية للتأمين التعاوني يعكس قوة جودة الأصول التي تتجلى في استراتيجيتها المحافظة لإدارة محفظة استثماراتها، ووجود رسملة قوية.

وأضافت أن التصنيف يعكس وجود ربحية قوية كما يظهر في الأداء التاريخي مع العائد على رأس المال (ROC) لمدة خمس سنوات بنسبة 7.6% مع نهاية العام 2022 ومدفوعاً بنسبة مجمعة قوية (COR) لأنشطة الاكتتاب لمدة خمسة سنوات بنسبة 78.2% مع نهاية العام 2022.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعات الوكالة مع الدعم من مجموعة تْشب بأن تحافظ الشركة على ربحيتها القوية.