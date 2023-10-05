شكرا لقرائتكم خبر عن 14.3 مليار ريال مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي، أن قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية عبر بطاقات مدى بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 14.378 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 27.4%، مقارنة بـ 11.282 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن «ساما»، أن مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، ارتفعت على أساس شهري بنسبة 11.5%، مقارنة بـ 12.899 مليار ريال في شهر يوليو من العام الحالي.

بطاقات مدى

وفقا للنشرة بلغ عدد عمليات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى في شهر أغسطس 2023 نحو 76.290 مليون عملية، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 47.3%، مقارنة بـ 51.775 مليون عملية في الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 7.5%، مقارنة بـ 70.966 مليون عملية في شهر يوليو الماضي.

وأشارت النشرة إلى أن مبيعات نقاط البيع باستخدام الهاتف الجوال بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 19.575 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 17.7%، وبزيادة 8.8% على أساس شهري.

وأوضحت أن المبيعات باستخدام البطاقات بلغت في شهر أغسطس 2023 نحو 31.713 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 6.2% على أساس سنوي، و11.8% على أساس شهري.

المبيعات عبر الهاتف الجوال

وبحسب نشرة «ساما»، فإن عدد عمليات نقاط البيع عبر الهاتف الجوال بلغت في شهر أغسطس نحو 357.711 مليون عملية، فيما بلغ عدد العمليات عبر البطاقات نحو 402.721 مليون عملية.

وأفادت بأن إجمالي مبيعات نقاط البيع بلغت في شهر أغسطس الماضي نحو 54.643 مليار ريال، مرتفعة على أساس سنوي بنسبة 10%، بينما ارتفعت بنسبة 10.7% على أساس شهري.

نقاط البيع

وذكرت النشرة بأن عدد عمليات نقاط البيع بلغت في شهر أغسطس 2023 نحو 791.728 مليون عملية، مرتفعة بنسبة 22.8% على أساس سنوي، و6% على أساس شهري.

ولفتت إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع سجلت في شهر أغسطس الماضي نحو 1.685 مليون جهاز، فيما بلغ عدد الأجهزة في الشهر المماثل من العام الماضي، 1.267 مليون جهاز، بينما بلغ عدد الأجهزة في يوليو الماضي نحو 1.636 مليون جهاز