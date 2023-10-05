شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم اليابانية ( نيكي) على ارتفاع بنسبة 1.80 % مسجلاً 31075.36 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.99 % مسجلاً 2263.09 نقطة.

وأظهرت بيانات تدفق رؤوس الأموال أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً يابانية بقيمة 71 مليار ين (478 مليون دولار) على أساس صافٍ في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر بعد بيع صافي أسهم بثلاثة تريليونات ين في الأسبوع السابق.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل الأطول من أعلى مستوياتها في 16 عاماً الليلة الماضية بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد في سبتمبر .