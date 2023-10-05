شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير لاتفيا التعاون بمجال بناء القدرات والابتكار التكنولوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندريس رزانس سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة لبحث سبل دفع التعاون بين مصر ولاتفيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة ببناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، وتصميم وصناعة الالكترونيات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولاتفيا وتبادل الخبرات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن مصر لديها قاعدة من الكوادر الشابة المدربة باحترافية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى إمكانية استفادة الشركات اللاتفية من الكفاءات المصرية المتخصصة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى يتم من خلاله تطوير حلول باستخدام التكنولوجيات الحديثة للتصدى للتحديات التى تواجه المجتمع؛ مستعرضا الجهود المبذولة لدعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية على مستوى الجمهورية؛ منوها إلى إمكانية دعوة الشركات الناشئة في لاتفيا للتواجد فى مراكز إبداع مصر الرقمية والتشبيك مع الشركات الناشئة المصرية.

ومن جانبه؛ أوضح أندريس رزانس سفير جمهورية لاتفيا بالقاهرة؛ أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات الهامة التى ساهمت فى النهوض بدولة لاتفيا، مشيرا إلى التطور الذى أحرزته لاتفيا فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك النمو الذى يشهده قطاع الشركات الناشئة خاصة فى مجال الحوسبة الكمية.

وتطرق اللقاء إلى بحث سبل إقامة تعاون أكاديمى فى مجال الأمن السيبراني؛ كما تم الاتفاق على اعداد مذكرة تفاهم يتم توقيعها لاحقا بحيث تتضمن مجالات التعاون التى تم مناقشتها.

ووجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة للشركات اللاتفية لزيارة مصر من أجل إجراء مباحثات حول الفرص الاستثمارية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما وجه الدكتور عمرو طلعت الدعوة السفير لزيارة جامعة مصر للمعلوماتية للتعرف على أنشطتها وبحث فرص التعاون مع نظيرتها فى لاتفيا.

كذلك رحب الدكتور عمرو طلعت بالدعوة الموجهة له من السفير لزيارة لاتفيا لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حضر الاجتماع السفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.