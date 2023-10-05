شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 86.42 دولار لخام برنت و84.75 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 86.42 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 84.75 دولار للبرميل.

أكد الدكتور سعد البراك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، أن السوق النفطية تسير في الاتجاه الصحيح بموازنة العرض والطلب، مشيرا إلى التزام دولة الكويت بقرارات خفض الإنتاج، بالإضافة إلى الخفض الطوعي ومواصلة بلاده الاستثمار للتوسع بقدرتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 2ر3 مليون برميل يوميا خلال عام 2024.

وقال البراك -في بيان لوزارة النفط الكويتية عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك بالاجتماع الـ50 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC) عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء بحضور محافظ دولة الكويت لدى (أوبك) محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى (أوبك) الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح- إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف أن تخفيضات (أوبك +) ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، مشيدا بالإجراءات الاحترازية لـ(أوبك+) لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية، ولفت إلى القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية في استمرار الخفض الطوعي وتمديد ذلك إلى نهاية 2023 وتأثير ذلك في توازن واستقرار السوق النفطية.