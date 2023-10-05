شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات أعمال دبي» يطلق سلسلة من الندوات المبتكرة لتعزيز المهارات القيادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق «مجلس سيدات أعمال دبي» سلسلة القيادة، وهي عبارة عن ثلاث جلسات تدريبية على مدار شهرين، تنظم بالتعاون مع شركة «سينيرشيا» للاستشارات، وتستهدف الارتقاء بمهارات ممثلي مجتمع الأعمال من أعضاء المجلس وغير الأعضاء، وتعزيز روابطهن مع عملائهن وفرق عملهن بما يحقق أهدافهن ومصالحهن المهنية.

ويأتي إطلاق هذه السلسلة التدريبية الجديدة في إطار جهود المجلس لتعزيز وعي ومعارف ممثلي مجتمع الأعمال بتقنيات وخطط وبرامج واستراتيجيات مبتكرة، ترتقي بالأداء المؤسسي، وتحسن فرص النجاح المهني، ومواجهة التحديات في بيئة العمل، وتعزيز المهارات القيادية.

وتنظم الدورة الأولى ضمن سلسلة القيادة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحت عنوان «استراتيجية ديزني الإبداعية: أداة تفكير لتحفيز الإبداع والأفكار»، في ظل بيئة تدريبية محفزة لتوفير تجربة تعليم مبتكرة، في حين تنظم الندوة الثانية ضمن السلسلة في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 تحت عنوان «أدوات وتقنيات سرد القصص: صياغة قصص سردية أصيلة وجذابة»، حيث سيتم إطلاع المشاركين على رؤى ومهارات جديدة في فن سرد القصص في مجال الأعمال. وتنظم الندوة الثالثة من السلسلة في 28 نوفمبر المقبل تحت عنوان «بناء الجسور: قوة التعاطف في ريادة الأعمال والشركات»، حيث تسلط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه التعاطف في عالم ريادة الأعمال.

صقل مهارات

قالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي، إن المبادرة الجديدة تستهدف الارتقاء بمهارات المشاركين وصقلها، وتعريفهم بمفاهيم وممارسات مبتكرة تعزز من خبراتهم وتنافسيتهم، معتبرة أن أولوية المجلس دوماً الاستثمار بمهارات المشاركين في فعالياته وتطويرها بما يخدم مصالحهم واستراتيجيات أعمالهم.

وأضافت حلبي: «نحرص في مجلس سيدات أعمال دبي على متابعة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ونركز على تثقيف الأعضاء وغيرهم من ممثلي مجتمع الأعمال بكل ما هو جديد وقادر على إحداث نقلة نوعية في مجالات عملهم المهنية. إطلاق سلسلة القيادة نعتبره مبادرة مهمة تنسجم مع استراتيجيتنا في تعزيز ثقافة الإنجاز والنجاح بين سيدات ورائدات الأعمال في دبي».

طريق المستقبل

وأكد راندي حلو، المدير العام لشركة «سينيرشيا» التي تقدم محتوى الندوات، أن الريادة البشرية تمثل منارة تضيء لنا طريق المستقبل وترسخ الممارسات المستندة إلى مفاهيم الابتكار والإبداع، لذلك عملنا على تصميم ورش العمل الثلاث بطريقة مبتكرة بهدف إعداد قادة يحظون بالمهارات اللازمة لإطلاق العنان لإبداعاتهم في مجال أعمالهم، ولتمكينهم من قيادة فرق عملهم ومؤسساتهم بالطريقة نفسها.