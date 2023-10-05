شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: ارتفاع سعر صرف الدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «مصرف الإمارات المركزي»، عن ارتفاع متوسط سعر الصرف الاسمي والحقيقي للدرهم الإماراتي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح «المركزي» أن سعر الصرف الاسمي الفعلي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار الصرف المتعددة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات، ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر أن متوسط سعر الصرف الحقيقي الفعلي للدرهم الإماراتي، والذي يأخذ في الاعتبار فروق التضخم مع الشركاء التجاريين للدولة، زاد على أساس سنوي بنسبة 6.7% في الربع الثاني من العام.

في سياق آخر، أوضح «المركزي» أن النظام المصرفي في دولة الإمارات ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.

وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسية. (وام)