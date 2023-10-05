شكرا لقرائتكم خبر عن «الجرافات»: 50 % حصتنا من مشروع «الحيل وغشا» من «أدنوك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «الجرافات البحرية الوطنية»، قيام شركتها التابعة- «الإنشاءات البترولية الوطنية»، بتوقيع عقد مشروع الشطر البحري لمشروع «الحيل وغشا» مع «أدنوك».

وأوضحت أن المشروع يتضمن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لأربع مراكز حفر ومحطة معالجة سيجري بناؤها على جزر اصطناعية، إلى جانب عدد من المنشآت البحرية وما يفوق على 300 كيلومتر من خطوط الأنابيب تحت البحر.

وقالت الشركة: إن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 30 مليار درهم (50% لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2028.