شكرا لقرائتكم خبر عن مستودع جديد بقيمة 85 مليون درهم في «حرة مطارات أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، التوصل إلى شراكة جديدة مع «إم إس إم لوجيستيك إل إل سي»، الشركة المتخصصة في أعمال البناء والتطوير، لإنشاء مجمع جديد من المباني داخل المنطقة الحرة، باستثمارات تبلغ قيمتها 85 مليون درهم.

وسيكون هذا أول مشروع يتم تطويره في منطقة الفلاح التي تقع شرق مطار أبوظبي الدولي، ويتضمن إنشاء مستودع بمساحة إجمالية قدرها 16,500 متر مربع، مع إمكانية تقسيمها لثلاثة أقسام لاستخدامات تخزينية متنوعة، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 28,623 متراً مربعاً.

وبناءً على الخطط الموضوعة، ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من العام الجاري 2023، وتتضمن استئجار مساحة 28,623 متراً مربعاً من الأرض.

ووقع الطرفان على اتفاقية مساطحة رسمياً خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» بأبوظبي، وبموجبها، حصلت «إم إس إم لوجستيك» على تكليف لإنشاء مبنى وتأجير قطعة أرض في منطقة الحرة في مطارات أبوظبي بالقرب من المنطقة المخصصة لتطوير المرحلة الأولى في منطقة الفلاح.

تاريخ حافل

قالت مورين بانرمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «يعد إعلاننا اليوم أحدث نموذج يدل على التزامنا بالتعاون مع الشركات الدولية في إطار نظام منطقتنا الحرة والحرص على تعزيز نموها. إن هذه المنطقة تتمتع بتاريخ حافل من العمل مع شركات من مختلف القطاعات، ويسعدنا إطلاق تعاوننا مع «إم إس إم لوجستيك»، لدمج خبراتها مع مواردنا وبنيتنا التحتية، بهدف تطوير مرافق عالمية قادرة على تلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية».

يشار إلى أن «إم إس إم لوجستيك» عملت منذ تأسيسها في العام 2006 على ترسيخ سمعتها كشريك موثوق في تصميم وبناء المجمعات الصناعية واللوجستية والتجارية. وسبق لها أن عملت مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة عالمياً، وقامت ببناء أكثر من 1,650,000 متر مربع من العقارات التجارية.

شراكة طويلة الأمد

فيما قال إيفجيني جوركين، مدير عام «إم إس إم لوجستيكس»: «إن هذه المنطقة القائمة على أرقى الحلول المبتكرة تستقطب باستمرار الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة في تأسيس عملياتها وتنفيذ المشاريع في أبوظبي. ونتطلع إلى بناء شراكة ناجحة طويلة الأمد معها».

وتعد المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي وجهة شاملة تمتاز بالحيوية، وتحظى بدرجة عالية من الإقبال من قبل الشركات الدولية. وباعتبارها مركز أعمال بمواصفات استثنائية في قلب أبوظبي، توفر المنطقة منصات فريدة للتنمية المستدامة والنجاح، وتساعد الشركاء على تحقيق الازدهار والعمل في قلب المشهد الاستثماري للإمارة، تماشياً مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030».