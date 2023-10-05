شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي العالمية» تعزز جهود التوسع الخارجي للشركات وفق أولوياتها الاستراتيجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجحت «غرفة دبي العالمية»، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في تنسيق أكثر من 160 اجتماع عمل ثنائياً لـ 11 شركة من دبي، ضمن بعثتها التجارية التي شاركت مؤخراً في المعرض الدولي للمجوهرات والأحجار الكريمة الذي أقيم في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض.

يعد هذا المعرض واحداً من أكبر معارض المجوهرات في العالم، حيث يعرض قطعاً استثنائية لما يزيد على 3000 عارض من أكثر من 50 دولة، بالإضافة إلى تنظيمه برنامج فعاليات متميزاً لتكريم الأفراد الاستثنائيين الأفضل أداءً في هذا القطاع.

وجاء تنظيم البعثة في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها غرفة دبي العالمية هذا العام بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة محددة، والترويج لدبي كمركز عالمي للأعمال.

وضمت البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المعرض شركات تعمل في مجال المجوهرات في إمارة دبي بمن فيهم تجار الجملة وتجار البيع بالتجزئة وصانعو وتجار المجوهرات. وشهد جناح الغرفة في المعرض إقبالاً كثيفاً من الزوار، الأمر الذي وفر مجالاً للشركات المشاركة في البعثة لعرض أحدث منتجاتها وعقد اجتماعاتها الثنائية.

توسع استراتيجي

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بدعم جهود أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم. ونحرص دوماً على تقديم الرؤى الاستراتيجية التي تساعد الأعضاء على دخول أسواق جديدة ومضاعفة فرص النجاح فيها. هدفنا تحفيز التوسع الدولي لأعضائنا، ودعم خطة دبي للتجارة الخارجية لزيادة قيمتها إلى 2 تريليون درهم بحلول عام 2026، ودعم توسع 100 شركة صغيرة ومتوسطة من دبي إلى الأسواق الخارجية ذات الأولوية بحلول العام 2024».

وخلال عام 2021، حددت دراسة لغرف دبي 26 قطاعاً لمنتجات توفر فرصاً غير مستغلة بقيمة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي. وتم تحديد صادرات المجوهرات في صدارة هذه الفرص والإمكانات غير المستغلة، حيث تبلغ فجوة الصادرات السنوية فيها 6.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع سوق هونغ كونغ بأعلى إمكانات غير مستغلة في صادرات المجوهرات، والتي تقدر بنحو 1.5 مليار دولار أمريكي؛ حيث تبلغ قيمة وارداته الحالية من المجوهرات من الإمارات 1.1 مليار دولار أمريكي.