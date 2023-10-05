شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للإمداد والخدمات» تستثمر ملياري دولار في سفن صديقة للبيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال القبطان عبدالكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» إن الشركة استثمرت 2 مليار دولار في سفن صديقة للبيئة بما في ذلك 13 سفينة مجهزة لاستخدام الوقود الحيوي.

وأضاف، في تصريحات على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»، أن 37% من سفن «أدنوك للإمداد والخدمات» مجهزة بنظام ذكي لمراقبة السفن مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومملوكة للشركة بالكامل، ما ساهم في تحقيق نتائج واضحة في خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات أسطول الشركة بأكثر من 20% بين عام 2018 و2022.

وأشار إلى أن جهود الشركة في مجال الاستدامة تركز على إزالة الكربون من القطاع البحري ودعم جهود تسريع الحدّ من الانبعاثات من أجل الإسهام في تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050، فيما تتبنى الشركة الابتكار التكنولوجي للتعجيل بإحراز التقدم من خلال استخدام خيارات الوقود الأنظف وتكنولوجيا الجيل التالي من المحركات والسفن ذات الانبعاثات المنخفضة وأنظمة الإدارة الفعالة للطاقة.

وفي إطار الجهود الهادفة إلى دعم خفض الانبعاثات الكربونية، اتخذت الشركة إجراءات فعالة لضمان امتثال أسطولها البحري لأهداف المنظمة البحرية الدولية لعام 2030.

خفض الانبعاثات

وتشمل هذه الإجراءات استثمارات كبيرة في تطوير وقود أنظف وصديق للبيئة، وتصميم سفن منخفضة الانبعاثات، واعتماد أنظمة إدارية متطورة من حيث كفاءة استخدام الطاقة، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 21% في كثافة الكربون منذ عام 2018، مع تحديد هدف لخفض كثافة الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2016 إضافة إلى انخفاض بنسبة 40% في استهلاك الوقود للأسطول الذي يعمل على الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 مقارنة بعام 2012.

وتجهيز 37% من السفن بأنظمة مراقبة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي تملكها الشركة واستخدام وقود حيوي لتشغيل 13 سفينة منذ عام 2020.

وتبني «أدنوك للإمداد والخدمات» شراكات استراتيجية مع شركات أخرى لتطوير تقنيات المحركات من الجيل التالي، وتسعى إلى تطوير محركات تعمل بالهيدروجين والوقود البديل، بالإضافة إلى السفن ذات الانبعاثات الصفرية. وتستخدم الشركة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمساعدتها على فهم معايير الأداء المختلفة بشكل أفضل، وإدارة أنشطة الصيانة المخطط لها، ورصد المخاطر في العمليات.

استراتيجية ذكية

وتتطلع الشركة إلى تبني ممارسات الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100% وتهدف إلى تحقيق صفر إصابات أو وفيات أو أحداث كارثية بحلول عام 2030.كما تتبنى أدنوك للإمداد والخدمات استراتيجية نمو ذكية تركز على توسيع نطاقها الجغرافي، والتوسع في قطاعات الأعمال الجديدة، وخلق مصادر إيرادات جديدة، ومواصلة توسيع أسطولها بشكل استراتيجي. فيما تستند استراتيجية النمو الذكية إلى رؤية مستقبلية حديثة تعتمد على خبرات ومهارات قوتها العاملة، وحجم ونطاق أسطولها، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لدعم جهود خفض الكربون وزيادة الكفاءة.

وتوفر الشركة حالياً الدعم إلى أكثر من 100 عميل في أكثر من 50 دولة وتطمح إلى تحقيق المزيد من التوسع على المستوى العالمي الدولي، فيما تبحث الشركة باستمرار في مجالات جديدة من فرص نمو الأعمال، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بإزالة الكربون، والتي تقدم فرص نمو إضافية لأعمال الشركة مثل امتلاك وتشغيل الناقلات الخضراء التي تعتمد على وقود الميثانول والأمونيا المنخفض الكربون لنقل الهيدروجين النظيف.

وتدير الشركة عملياتها من خلال 5 قواعد لوجستية ومرافق تخزين فيما توظف الشركة أكثر من 7,000 شخص وأكثر من 3,200 بحار، مع معدل توطين يبلغ أكثر من 48.2%. وتلتزم «أدنوك للإمداد والخدمات بتعزيز القيمة المحلية من خلال التعامل مع الشركات المحلية، وتشجيع التصنيع على المستوى الإقليمي ودفع النمو الصناعي عبر جميع العمليات».

(وام)