شكرا لقرائتكم خبر عن «إي أي إتش إثمار الدولية» تستحوذ على حصة الأغلبية في «بي إتش إم كابيتال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

استحوذت «مجموعة إي أي إتش إثمار الدولية القابضة» على (حصة الأغلبية) 67% من شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ»، بقيمة إجمالية بلغت 170 مليون درهم.

وقال علي الجبيلي، الرئيس التنفيذي لـ«إي أي إتش إثمار الدولية القابضة»: يأتي هذا الاستحواذ في إطار استراتيجية الإثمار الدولية لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية، والذي بدوره سيعزز ويرسخ من مكانة القطاع مركزاً رئيسياً لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.

أضاف الجبيلي في تصريحات صحفية: «لدينا خطة استراتيجية لتنفيذ استحواذات مستقبلية في قطاع الخدمات المالية في السعودية ومصر والكويت والعراق والأردن، فيما سيتم الإعلان عن استحواذ جديد في قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023، أو في بداية العام المقبل.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي أقيم الخميس، في متحف اللوفر بأبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والرؤساء التنفيذيين للمجموعتين، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

مسار نمو

فيما قال عبدالهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إتش إم كابيتال»: الشراكة خطوة مهمة وكبيرة، تُعزز مسيرتنا الناجحة، وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الواعدة، في أن نصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة.

وأضاف السعدي: ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة «بي إتش إم كابيتال»، ما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، والمضي قُدماً نحو توسيع أعمالها نحو أسواق جديدة، مع تبني وممارسة أفضل المعايير والممارسات العالمية».

