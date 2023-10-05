الاقتصاد

الأعلى تاريخيا.. 40 مليار ريال فائضا بميزان المدفوعات لبند السفر في 6 أشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت أعلى فائض نصف سنوي تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات في النصف الأول من عام 2023م بفائض حوالي 40 مليار ريال ونسبة نمو 329% مقارنة بفائض 9.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة إن الفائض جاء مدعوماً بالنمو الكبير لإنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج والذي بلغ حوالي 83.7 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى مصروفات المسافرين من السعودية في الخارج بلغت في النصف الأول من العام الحالي 43.8 مليار ريال، مقارنة بـ 27.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2022، بارتفاع قدره 61.6%.

ووفقا للوزارة يمثل فائض بند السفر الفرق بين إنفاق القادمين إلى السعودية والمغاردين منها لأغراض السفر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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