شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى تاريخيا.. 40 مليار ريال فائضا بميزان المدفوعات لبند السفر في 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت السعودية أعلى فائض نصف سنوي تاريخيًا لبند السفر في ميزان المدفوعات في النصف الأول من عام 2023م بفائض حوالي 40 مليار ريال ونسبة نمو 329% مقارنة بفائض 9.3 مليار ريال في النصف الأول من العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة إن الفائض جاء مدعوماً بالنمو الكبير لإنفاق الزوار القادمين إلى السعودية من الخارج والذي بلغ حوالي 83.7 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى مصروفات المسافرين من السعودية في الخارج بلغت في النصف الأول من العام الحالي 43.8 مليار ريال، مقارنة بـ 27.1 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2022، بارتفاع قدره 61.6%.

ووفقا للوزارة يمثل فائض بند السفر الفرق بين إنفاق القادمين إلى السعودية والمغاردين منها لأغراض السفر.