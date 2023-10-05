شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أكتوبر.. آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في السعودية إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 أكتوبر الجاري.

وحثّت مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

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ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني.

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقًا للنسب المحددة في المادة الثالثة والستينمن لائحة نظام ضريبة الدخل.