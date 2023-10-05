شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحقق في هيمنة «أمازون» و«مايكروسوفت» على السوق السحابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية (أوفكوم) الخميس، من هيئة مكافحة الاحتكار في البلاد التحقيق في مدى هيمنة عملاقي التكنولوجيا الأمريكيين أمازون ومايكروسوفت على السوق السحابية في المملكة المتحدة. وقالت أوفكوم إنها حددت في دراسة خصائص تجعل من الصعب على الشركات البريطانية التحول إلى موردي الخدمات السحابية المتعددين واستخدامها.

وذكرت أوفكوم في بيان «ستجري هيئة المنافسة والأسواق الآن تحقيقاً مستقلاً لتحديد ما إذا كان هناك تأثير سلبي في المنافسة، وإذا كان الأمر كذلك، ستتخذ إجراء أو توصي جهات أخرى باتخاذه».

ونقلت رويترز الثلاثاء، عن مصدرين مطلعين توقعاتهما بأن أوفكوم ستدفع باتجاه إجراء تحقيق في مدى هيمنة أمازون ومايكروسوفت على سوق الحوسبة السحابية في بريطانيا. وكانت أوفكوم، التي بدأت النظر في الخدمات السحابية العام الماضي، قالت في إبريل/نيسان إنها قلقة بشكل خاص من ممارسات أمازون ومايكروسوفت بسبب موقعهما في السوق، وتعتزم مطالبة هيئة تنظيم المنافسة بالتحقيق في الأمر. (رويترز)