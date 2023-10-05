شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة تحتفي بيوم الإمارات للطيران المدني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّمت دائرة الطيران المدني بالشارقة، الخميس، احتفالية في مبنى دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة، بمناسبة يوم الإمارات للطيران المدني الحادي والتسعين، والتي تتماشى مع مفهوم عام الاستدامة الذي أعلنته الإمارات العربية المتحدة لهذا العام تحت شعار«اليوم للغد».

وتأتي ذكرى يوم الإمارات للطيران المدني لاستذكار ما حققته الدولة من إنجازات في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وما يشهده من تطورات مستمرة ليواصل مسيرة الريادة العالمية التي حققها على مدى العقود الماضية، ليصبح اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، فضلا عن مساهمته في إرساء معايير الأمن والسلامة والكفاءة التشغيلية العالية في النقل الجوّي.

وأشاد الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة بالجهود المبذولة والإنجازات المميزة التي حققتها الإمارات خلال العقود الماضية في قطاع الطيران المدني، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، والرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها للسنوات المقبلة لتعزز من مكانة الدولة العالمية".

وأشار الشيخ خالد بن عصام القاسمي إلى أن الاحتفال هذا العام بيوم الإمارات للطيران المدني، يتزامن مع عام الاستدامة، وفي إطار ذلك شهدت إمارة الشارقة إطلاق العديد من المبادرات، التي تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة في كافة القطاعات بما فيها قطاع الطيران، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة علينا لدعم هذه الجهود.

وشملت الأنشطة والفعاليات تنظيم ورش عمل للموظفين بالتعاون مع متحف المحطة ومركز كولاج للمواهب التابع لنادي سيدات الشارقة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم هدايا للقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، كما تم الترتيب مع مركز مراقبة الجوازات بالمطار لوضع ختم شعار يوم الإمارات للطيران المدني على جوازات سفر القادمين والمغادرين في هذا اليوم، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات الأخرى.