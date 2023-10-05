شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مستقبل البلوك تشين في دبي تتناول اعتماد «الويب ثري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في موقع مشترك مع معرض «إكسباند نورث ستار» وفي إطار فعاليات «جيتكس جلوبال 2023».
وتوفر القمة منصة مثالية للتعرف على عالم العملات المشفرة والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير النظام البيئي في القطاع.
سيشارك في القمة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، تشمل مؤسسات رائدة مثل 1inch Network وFireblocks وBitGo وBitGet وBinance وRepublic Crypto وAnimoca وSandbox، حيث ستستعرض وجهات نظرها ورؤيتها بشأن العديد من الموضوعات التي تعنى بالقطاع بما فيها دور العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والأصول الافتراضية، ودور العملات المشفرة وغيرها من المواضيع.
وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «بصفتها مركزاً للابتكار التكنولوجي، تقدم قمة مستقبل البلوك تشين 2023 منصة ديناميكية مصممة لتمكين المبتكرين وتحفيز نمو القطاع، حيث تستقطب القمة خبراء من شركات تكنولوجية كبرى حكومية وخاصة وأخرى ناشئة، لتسهم في تعزيز سبل التعاون العالمي لدعم وتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع المتنامية».
تشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن حجم السوق العالمي لتقنية «البلوك تشين» قُدر بمبلغ 10.02 مليار دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي متوقع (CAGR) 87.7٪ من عام 2023 إلى عام 2030. إذ يعد الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والأصول الرقمية محركاً آخر للنمو خاصة وأن تقنية «البلوك تشين» تدعم معظم العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، ازداد الاهتمام بكيفية استخدام التكنولوجيا لإنشاء وإدارة الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
وفي سوق العملات المشفرة، يتوقع أن يصل النمو إلى 37.87 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.40% من عام 2023 إلى عام 2027، والمتوقع ارتفاع قيمة السوق الى 64.87 مليار دولار بحلول عام 2027. كما يتوقع أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة إلى 994.30 مليون مستخدم بحلول عام 2027.
وبما يتماشى مع الدور الذي تلعبه إمارة دبي في هذا المجال، تسلط قمة مستقبل البلوك تشين 2023 الضوء على الاتجاهات الرئيسية والعوامل التي تدعم ثورة الجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0» إذ ستتضمن القمة إطلاق برنامج إنسايد ويب ثري – المبتكر الاقتصادي الجديد والذي سيسلط الضوء على مساهمة البلوك تشين و«ويب 3.0» في إعادة تشكيل القطاع. وعلى صعيد الترفيه يوضح البرنامج الجديد كيف يسهم التحول من «ويب 2.0» في توفير فرص جديدة في السوق لاسيما لصناع المحتوى.
وعلى صعيد الألعاب الإلكترونية الذكية سيوضح البرنامج كيف تعزز تقنية «البلوك تشين» من مستويات الأمان والشفافية والمرونة لمطوري الألعاب واللاعبين على حد سواء، وسيسهم البرنامج في مشاركة الأفكار والمقترحات لدفع التحول العالمي الرقمي بشكل أوسع من خلال مجموعة من العروض التوضيحية والتحديات، بمشاركة المنتج فرناندو غاريباي الحائز على جائزة جرامي، و مغني منتج موسيقى الهيب هوب أو جي أريبيان برينس OG Arabian Prince، ورواد القطاع من Upland، Enjin Starter، وMESMIR، وغيرهم من المتحدثين.
وكونها تعد منصة حيوية لشركات الناشئة التي تبحث عن فرص مبتكرة للتوسع والنمو، ستوفر قمة مستقبل البلوك تشين 2023«من خلال برنامج المستثمر الرائد الفرصة لتلك الشركات للتواصل المباشر مع رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير استثماراتهم وضمان استمراريتها لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعليقاً على دور التكنولوجيا في صناعة الترفيه قال مغني ومنتج موسيقى الهيب هوب أو جي أريبيان برينس:»تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في حياتنا ينعكس في جميع المجالات من بينها الموضة والموسيقى، وبشكل خاص فإن «البلوك تشين»، و«ويب 3.0» يعدان من العوامل البارزة التي ساهمت في تحقيق التحول في مجال الموسيقى وتطوير الأعمال الموسيقية بشكل ملحوظ«.
تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023» خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، أكبر مرفأ لليخوت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في موقع مشترك مع معرض «إكسباند نورث ستار» وفي إطار فعاليات «جيتكس جلوبال 2023».
وتوفر القمة منصة مثالية للتعرف على عالم العملات المشفرة والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، إلى جانب دوره الفاعل في تطوير النظام البيئي في القطاع.
سيشارك في القمة أكثر من 150 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، تشمل مؤسسات رائدة مثل 1inch Network وFireblocks وBitGo وBitGet وBinance وRepublic Crypto وAnimoca وSandbox، حيث ستستعرض وجهات نظرها ورؤيتها بشأن العديد من الموضوعات التي تعنى بالقطاع بما فيها دور العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والأصول الافتراضية، ودور العملات المشفرة وغيرها من المواضيع.
وقالت تريكسي لوهميرماند، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي: «بصفتها مركزاً للابتكار التكنولوجي، تقدم قمة مستقبل البلوك تشين 2023 منصة ديناميكية مصممة لتمكين المبتكرين وتحفيز نمو القطاع، حيث تستقطب القمة خبراء من شركات تكنولوجية كبرى حكومية وخاصة وأخرى ناشئة، لتسهم في تعزيز سبل التعاون العالمي لدعم وتطوير اللوائح التنظيمية الخاصة بالقطاع، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع المتنامية».
تشير نتائج الأبحاث الحديثة إلى أن حجم السوق العالمي لتقنية «البلوك تشين» قُدر بمبلغ 10.02 مليار دولار في عام 2022، مع معدل نمو سنوي متوقع (CAGR) 87.7٪ من عام 2023 إلى عام 2030. إذ يعد الاهتمام المتزايد بالعملات المشفرة والأصول الرقمية محركاً آخر للنمو خاصة وأن تقنية «البلوك تشين» تدعم معظم العملات المشفرة. ونتيجة لذلك، ازداد الاهتمام بكيفية استخدام التكنولوجيا لإنشاء وإدارة الأصول الرقمية مثل العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
وفي سوق العملات المشفرة، يتوقع أن يصل النمو إلى 37.87 مليار دولار في عام 2023، مع معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 14.40% من عام 2023 إلى عام 2027، والمتوقع ارتفاع قيمة السوق الى 64.87 مليار دولار بحلول عام 2027. كما يتوقع أن يصل عدد مستخدمي العملات المشفرة إلى 994.30 مليون مستخدم بحلول عام 2027.
- اعتماد الويب 3.0
وبما يتماشى مع الدور الذي تلعبه إمارة دبي في هذا المجال، تسلط قمة مستقبل البلوك تشين 2023 الضوء على الاتجاهات الرئيسية والعوامل التي تدعم ثورة الجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0» إذ ستتضمن القمة إطلاق برنامج إنسايد ويب ثري – المبتكر الاقتصادي الجديد والذي سيسلط الضوء على مساهمة البلوك تشين و«ويب 3.0» في إعادة تشكيل القطاع. وعلى صعيد الترفيه يوضح البرنامج الجديد كيف يسهم التحول من «ويب 2.0» في توفير فرص جديدة في السوق لاسيما لصناع المحتوى.
وعلى صعيد الألعاب الإلكترونية الذكية سيوضح البرنامج كيف تعزز تقنية «البلوك تشين» من مستويات الأمان والشفافية والمرونة لمطوري الألعاب واللاعبين على حد سواء، وسيسهم البرنامج في مشاركة الأفكار والمقترحات لدفع التحول العالمي الرقمي بشكل أوسع من خلال مجموعة من العروض التوضيحية والتحديات، بمشاركة المنتج فرناندو غاريباي الحائز على جائزة جرامي، و مغني منتج موسيقى الهيب هوب أو جي أريبيان برينس OG Arabian Prince، ورواد القطاع من Upland، Enjin Starter، وMESMIR، وغيرهم من المتحدثين.
وكونها تعد منصة حيوية لشركات الناشئة التي تبحث عن فرص مبتكرة للتوسع والنمو، ستوفر قمة مستقبل البلوك تشين 2023«من خلال برنامج المستثمر الرائد الفرصة لتلك الشركات للتواصل المباشر مع رواد الأعمال والمستثمرين لتطوير استثماراتهم وضمان استمراريتها لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وتعليقاً على دور التكنولوجيا في صناعة الترفيه قال مغني ومنتج موسيقى الهيب هوب أو جي أريبيان برينس:»تلعب التكنولوجيا دوراً مهماً في حياتنا ينعكس في جميع المجالات من بينها الموضة والموسيقى، وبشكل خاص فإن «البلوك تشين»، و«ويب 3.0» يعدان من العوامل البارزة التي ساهمت في تحقيق التحول في مجال الموسيقى وتطوير الأعمال الموسيقية بشكل ملحوظ«.