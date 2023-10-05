شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية ترتفع قليلاً إلى 207 آلاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا بمقدار 2000 طلب إلى 207 آلاف، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس. وهي أقل من تقديرات مؤشر «داو جونز» عند 210 آلاف.

وتم تعديل مستوى الأسبوع السابق صعوداً بمقدار 1000 من 204 آلاف إلى 205 آلاف. وبلغ المتوسط المتحرك لمدة 4 أسابيع 208.750، بانخفاض قدره 2500 عن المتوسط المنقح للأسبوع السابق. وتم تعديل متوسط الأسبوع السابق بزيادة 250 نقطة من 211000 إلى 211250.

وبلغ معدل البطالة المؤمن عليه المعدل موسمياً 1.1% للأسبوع المنتهي في 23 سبتمبر. (رويترز)