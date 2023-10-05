شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تبحث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع وفد هندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تجربة رائدة

قنوات جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية دمج الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على تنمية آفاق التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الإمارة والهند الصديقة.جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في مقر الغرفة، شاندراكانت سالونخي، مؤسس ورئيس غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ومركز الهند للتجارة الدولية، بحضور وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في الغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.وجرت خلال اللقاء، مناقشة فرص تعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون المشترك لإنجاح زيارة بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند، المزمع تنظيمها خلال العام المقبل، وتضم مجموعة من الشركات الاقتصادية من الشارقة، وذلك ضمن خطة عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة في اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات أعضائه وفتح آفاق التعاون مع نظرائهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأشار العويس إلى أن قوة وعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الإمارات والهند على مختلف الصعد تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، مؤكداً حرص الغرفة على تعزيز التعاون والتنسيق مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما في ظل التجربة الرائدة التي تمتلكها في دعم هذا القطاع المهم والحيوي من خلال العديد من البرامج، وعلى رأسها مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101»، إحدى أهم مبادرات الغرفة التي أطلقتها في إطار حرصها على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية.وثمّن سالونخي، حرص غرفة الشارقة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارة والهند، وفتح قنوات جديدة للتفاعل والتواصل والشراكة بما يخدم القطاع الخاص في الشارقة والهند، مبدياً استعداده لتحفيز أعضاء غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ولاسيما من الشركات الصناعية إلى الاستثمار في إمارة الشارقة، استناداً إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال، ممثلة في الجهات المعنية بالاستثمار، انطلاقاً من مكانتها الصناعية الرائدة، وما تمتاز فيه من عوامل تساعد على نمو هذا القطاع، موجهاً الدعوة للغرفة للمشاركة في معرض الشركات الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في فبراير/شباط 2024.كما بحث الجانبان خلال اللقاء قضايا عدة مشتركة تصب في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تبادل الأفكار حول استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، وتوفير الفرص الاقتصادية المميزة لرجال الأعمال في الهند لبدء أعمالهم في الإمارة.