شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تبحث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع وفد هندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية دمج الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على تنمية آفاق التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الإمارة والهند الصديقة.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في مقر الغرفة، شاندراكانت سالونخي، مؤسس ورئيس غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ومركز الهند للتجارة الدولية، بحضور وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في الغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وجرت خلال اللقاء، مناقشة فرص تعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون المشترك لإنجاح زيارة بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند، المزمع تنظيمها خلال العام المقبل، وتضم مجموعة من الشركات الاقتصادية من الشارقة، وذلك ضمن خطة عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة في اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات أعضائه وفتح آفاق التعاون مع نظرائهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء قضايا عدة مشتركة تصب في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تبادل الأفكار حول استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، وتوفير الفرص الاقتصادية المميزة لرجال الأعمال في الهند لبدء أعمالهم في الإمارة.
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، مجالات العمل المشترك بين الجانبين، وتبادل المعلومات في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومدى إمكانية دمج الخبرات والمعارف بين رواد الأعمال في البلدين، إلى جانب العمل على تنمية آفاق التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والهند، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين الإمارة والهند الصديقة.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في مقر الغرفة، شاندراكانت سالونخي، مؤسس ورئيس غرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الهندية، ومركز الهند للتجارة الدولية، بحضور وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعبدالعزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، ولالو صامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في الغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وجرت خلال اللقاء، مناقشة فرص تعزيز التنسيق بين الطرفين بما يعود بالنفع على المستثمرين بالإمارة في القطاع الصناعي، وتفعيل التعاون المشترك لإنجاح زيارة بعثة غرفة الشارقة التجارية إلى الهند، المزمع تنظيمها خلال العام المقبل، وتضم مجموعة من الشركات الاقتصادية من الشارقة، وذلك ضمن خطة عمل مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة في اكتشاف أسواق جديدة لمنتجات وخدمات أعضائه وفتح آفاق التعاون مع نظرائهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
- تجربة رائدة
- قنوات جديدة
كما بحث الجانبان خلال اللقاء قضايا عدة مشتركة تصب في مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وجرى تبادل الأفكار حول استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصناعي، وتوفير الفرص الاقتصادية المميزة لرجال الأعمال في الهند لبدء أعمالهم في الإمارة.