شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تُرقّي 3 إماراتيين إلى مناصب قيادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

رقّت الاتحاد للطيران، الخميس، ثلاثة إماراتيين في مناصب قيادية مختصة في كل من عمليات الطيران والاستدامة وشؤون الإيرادات. وتعكس هذه التعيينات التزام الناقلة بدعم المواهب الاماراتية، وتبرز استراتيجيتها الطويلة المدى، وهي تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيسها.

وتشمل التعيينات الجديدة منصب نائب الرئيس لعمليات الطيران، ورئيس قسم الاستدامة، ورئيس قسم دعم وتطوير الإيرادات، حيث تتطلب هذه المناصب معرفة استثنائية ومهارات متميزة وخبرة في القيادة. وعبر عملية اختيار داخلية دقيقة لكفاءات تحمل سجلاً من الانجازات لتولى هذه المناصب، تُثبت الاتحاد التزامها بتطوير وتمكين موظفيها الإماراتيين المتفوقين.

وصرّح أنطونوالد نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «مع احتفالنا بالذكرى العشرين لانطلاق عملياتنا، وبالتزامن مع يوم الطيران المدني الإماراتي، نشهد حصاد استراتيجيتنا الطويلة الأمد لتنمية وتطوير المواهب الإماراتية».

وعلّقت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: «إن انجازات المعينين الجدد تتحدث عن نفسها، وتؤكد إسهاماتهم القيمة في الشركة، وتعد مهاراتهم ضرورية ومحورية. وكلي ثقة بأن نجاحاتهم ستلهم العديد من الإماراتيين الشباب، وتدفعهم للانطلاق في مسيرتهم في قطاع الطيران وغيرها من القطاعات».

الكابتن محمد أنواهي

تمت ترقية الكابتن محمد أنواهي إلى منصبه الحالي نائبا لرئيس لعمليات الطيران، ويندرج تحت منصبه عدد من المهام الاستراتيجية مثل الاشراف على أسطول الناقلة وعمليات الطيران وطاقم الطائرة والمقصورة، وإدارة كفاءة استهلاك الوقود، ودعم عمليات الطيران. ويتحمل صاحب المنصب مسؤولية كونه مسجلًا لدى الهيئة العامة للطيران المدني.

مريم القبيسي

انضمت مريم القبيسي إلى قسم الاستدامة في الاتحاد للطيران في عام 2019. ومع ترقيتها لمنصب رئيس قسم الاستدامة، تصبح أول إماراتية تتولى إدارة هذا القسم في الاتحاد للطيران. ولعبت دوراً حيوياً في دفع جهود الاتحاد المتميزة في مجال الاستدامة، ما أدى إلى فوز الشركة بجائزة «شركة الطيران الصديقة للبيئة» من قبل ايرلاين ريتنجز المرموقة لعام 2022 و 2023 على التوالي. ويعد هذا المنصب هو الأول في الاتحاد للطيران، ما يجسد التزام الناقلة بملف الاستدامة.

عائشة الكعبي

وتولّت عائشة الكعبي منصب رئيس قسم تطوير الإيرادات واستراتيجية التسعير، لتصبح أول إماراتية تتولى هذا المنصب. ويندرج تحت هذا القسم مجموعة من المهام والمسؤوليات عن أنظمة الإيرادات بما في ذلك الحلول والابتكار، توزيع التسعير، تحليل البيانات، نزاهة الإيرادات، بالإضافة إلى شؤون سفر الموظفين.

تاريخ حافل

تأتي هذه الترقيات بعد تاريخ حافل بقصص نجاح الإماراتيين في الاتحاد. ففي عام 2021، أصبحت الدكتورة نادية بستكي أول إماراتية تتولى منصب رئيس تنفيذي، وتشغل الآن منصب الرئيس التنفيذي الموارد البشرية والشؤون المؤسسية. وفي العام 2022، أصبحت عائشة المنصوري أول إماراتية تحصل على رتبة كابتن في شركة طيران تجارية، وهي قد بدأت مسيرتها مع الاتحاد عام 2007 في إطار برنامج الطيارين المتدربين التابع للاتحاد للطيران. وتنضم إلى لائحة القيادات كذلك، فاطمة المهيري، التي تشغل حاليًا منصب نائب رئيس المبيعات في الإمارات، وهي أول إماراتية تدير القسم، بعد أن كانت أول مدير إماراتي يتولى إدارة مكتب المبيعات في كندا في عام 2016.