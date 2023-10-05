شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي العراقي» يوضح آليات السحب بالدولار رداً على «رويترز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي العراقي في بيان نقلته «رويترز» إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية، ولا يوجد ما يشير إلى أن سعر الصرف سيصل إلى 1700 دينار لكل دولار. وأضاف البنك المركزي العراقي أن حظر السحب النقدي بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024 سيؤثر فقط على التحويلات الدولارية من الخارج، بينما لن تتأثر أرصدة حسابات المواطنين العراقيين بالدولار.

جاء البيان ردا على تقرير نشرته رويترز في وقت سابق، الخميس.

وكانت «رويترز» نقلت عن مسؤول في البنك المركزي العراقي قوله أن العراق سينهي جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول أول يناير 2024، وأن الودائع بالدولار التي تمت قبل نهاية عام 2023، ستظل مؤهلة للسحب بالدولار في عام 2024. وتوقع ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدولار، لكن لا مشكلة في وصوله إلى 1700 للدولار.

وأضاف: «قد يستمر السماح لوكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية بالسحب النقدي بالدولار».

وشدد على أن البنك يوفر الدولارات بالسعر الرسمي لكافة أنشطة التجارة والسفر المشروعة، معتبراً أن نقص الدولار في بعض البنوك المحلية مرتبط بارتفاع الطلب عليه وبالقروض الدولارية التي تقدمها البنوك. (رويترز)