بأقل هامش ربح.. 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء

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الدمام - شريف احمد - دعا صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، الاستفادة من الحل التمويلي ممن يحق لهم الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

ويشمل الحل التمويلي مستفيدي "سكني" ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي لتملُّك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك بهدف تحسين قدرة المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم لتملك السكن الملائم، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

الرواتب الأقل من 14 ألف ريال

وأوضح صندوق التنمية العقارية أنه تلبيةً لمتطلبات التملّك لمستفيدي "سكني" لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، أتاح الصندوق العقاري الفرصة لمستفيدي "سكني" ممن رواتبهم 14 ألف ريال فأقل الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، ومصرف الانماء، بالإضافة إلى مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.

وبين أن برامج وممكنات الدعم السكني وفّرت خيارات وحلول متنوعة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، منها باقات الدعم السكني التي تُقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 الف ريال، أو الدعم المالي الشهري حسب مصفوفة الدعم والذي يصل إلى 45% من دخل المستفيد، بالإضافة إلى الدعم العيني وبرنامجي ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد عن مليون ريال للمسكن الأول.

ونوه باستمرارية تقديم الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، وتصميم البرامج والممكنات بما تحقق الكفاءة والفاعلية ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.

يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشّن مؤخراً أحدث الحلول التمويلية التي تُلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية بالشراكة مع 3 جهات تمويلية.