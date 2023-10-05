شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية توافق على طلب زيادة رأسمال «نادك» بقيمة ملياري ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) عن صدور قرار هيئة السوق المالية اليوم المتضمن الموافقة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ قدره 2 مليار ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن موافقة هيئة السوق المالية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة وإستكمال الإجراءات النظامية والمتطلبات النظامية ذات الصلة.

وأصدرت هيئة السوق المالية الموافقة بعد استيفاء الشركة كافة الملاحظات والمتطلبات الخاصة بملف زيادة رأس المال، فيما ستستكمل الشركة الإجراءات اللازمة ذات الصلة بما في ذلك نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية والدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 13 يونيو 2023، تقديم تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى هيئة السوق المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 04/04/2023م بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بملغ إجمالي قدره ملياري ريال.