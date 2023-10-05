شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا عند 10764 نقطة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.7%، ليصل إلى 10764 نقطة، وبتداولات بلغت 4.112 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول»، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 151.164 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 11.069 تريليون ريال.

انخفاض أسهم 121 شركة

انخفضت أسهم 121 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما ارتفعت 90، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الراجحي ريت، والتموين، وتشب، واللجين، ونقي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، ثمار، ونادك، ودار الأركان، والإنماء طوكيو، وأنابيب، الأكثر انخفاضا.

انخفاض مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على انخفاض بنسبة 0.4% ليصل إلى 22667 نقطة، وبتداولات بلغت 27.805 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.525 مليون سهم، فيما كانت القيمة السوقية نحو 47.961 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 24 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 69 شركة مدرجة في السوق الموازية.