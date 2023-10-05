شكرا لقرائتكم خبر عن 26 أكتوبر.. جمعية «شمس» تصوت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية «شمس» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها، عند الساعة 7:00 م يوم الخميس 26 أكتوبر الحالي، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ‏من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من ‏تاريخ 28-‏‏2024-05 ومدتها أربع ‏سنوات، وتنتهي بتاريخ 27-05-2028.

وأضافت أن انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.