شكرا لقرائتكم خبر عن «جاكو» تعتزم تقديم التماس بعد رفض قبول استئناف «الإقرارات الزكوية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة القصيم القابضة للاستثمار (جاكو) عن تلقي من مستشارها الزكوي، اليوم، قرارين من الدائرة الاستئنافية يشيران إلى قبول الاستئناف بشأن تلقيها خطابات تعديل للإقرارات الزكوية للأعوام 2014 : 2018، شكلاً، ورفضه موضوعاً.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها تعتزم تقديم التماس لإعادة النظر في القرارات، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات بخصوص هذا الشأن.

وكانت الشركة قد تلقت خطابات تعديل للإقرارات الزكوية للأعوام 2014 :2018م وقد اعترضت الشركة على تلك التعديلات وتم تصعيد الخلاف إلى الأمانة العامة للجان الضريبية.

وأعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 4 يوليو 2022، تلقيها قرارين صادرين من الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض بقبول الطعن الشكلي المقدم من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وعدم قبول الدعاوي المقامة ضد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بما يخص عامي 2016 -2017 .