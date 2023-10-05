شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين فهد السيف رئيسا لمجلس إدارة «إعمار».. وتشكيل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، أمس الموافقة على تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب، وتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعيين أمين السر وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، تمت الموافقة على تعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس لمجلس إدارة الشركة ليكون تشكيل المجلس فهد السيف –عضو غير تنفيذي– رئيساً لمجلس الإدارة، وجمال بن ثنيه –عضو غير تنفيذي- نائباً لرئيس المجلس.

تشكيل المجلس

تشمل القرارات تشكيل مجلس الإدارة تعيين منصور السالم – عضو تنفيذي (العضو المنتدب)، وأسامة باريان (عضو مستقل)، ونايف الحمدان (عضو غير تنفيذي)، وفهد السعود (عضو مستقل)، ومحمد حفني (عضو غير تنفيذي)، وعارف البستكي (عضو مستقل)، وهشام هيكل (عضو غير تنفيذي).

ووافق المجلس على تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، التي تضمنت: فهد السعود رئيسا للجنة، وعارف البستكي، عضوا، ونايف الحمدان عضوا، وسليمان العظمة (عضو من خارج المجلس)، وطارق العمودي (عضو من خارج المجلس).

اللجنة التنفيذية

ووافق المجلس على تشكيل اللجنة التنفيذية، التي تضمنت: فهد السيف رئيسا للجنة، وكل من جمال بن ثنيه، ومحمد حفني، وفهد السعود، أعضاء، ونسيم دوماني (عضو من خارج المجلس).

وشملت موافقات المجلس تعيين منصور السالم كعضو منتدب للشركة إلى نهاية دورة المجلس التي ستنتهي بتاريخ 25 يونيو 2026م، حيث ستتحول عضويته من عضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى عضو مجلس إدارة تنفيذي اعتباراً من تاريخ هذا التعيين.

وتضمنت القرارات: الموافقة على تعيين كل من منصور السالم، وعبدالرحمن بسيوني ممثلين للشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول) وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع):

‌ووافق المجلس على تعيين عبدالرحمن بسيوني كأمين سر لمجلس إدارة الشركة.

استقالة وتعيين أعضاء لجنة المراجعة

ومن ناحية أخرى وافق مجلس الإدارة على استقالة كل من مازن الشرفان (عضو من خارج المجلس)، و عبدالمجيد الدخيل (عضو من خارج المجلس) من عضوية لجنة المراجعة، وذلك نظراً لارتباطاتهم الأخرى.

ووافق مجلس الإدارة على تعيين كل من فهد الهذلول (عضو من خارج المجلس) وهشام هيكل (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) وألطف دوسة (عضو من خارج المجلس) كأعضاء جدد في لجنة المراجعة، ليكملوا الفترة المتبقية من الدروة الحالية للجنة المراجعة والتي تنتهي في 2026/4/23م.

ويصبح تشكيل لجنة المراجعة، أسامة باريان (عضو مجلس إدارة مستقل) رئيسا للجنة، وعضوية كل من هشام هيكل، وفهد الهذلول، وألطف دوسة.