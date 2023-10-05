شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.. شراكة ريال مدريد ودبي للاقتصاد والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع ريال مدريد النادي العريق لكرة القدم، حيث سيستفيد الطرفان اللذان يتمتعان بمزايا مشتركة مثل القيم والطموح والسعي للتميز والابتكار، من فرص النمو الجديدة الناجمة عن التعاون المشترك، عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات المشوقة والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي ريال مدريد. كما يأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية.

فيما تشمل الشراكة الممتدة لعدة سنوات، وتبدأ في أكتوبر الجاري، فريقي ريال مدريد لكرة القدم من الرجال والسيدات، فيما ستضفي لمسة دبي على سانتياغو برنابيو، لتقدم للمشجعين تجارب وخدمات لا تُنسى وفق أعلى المعايير.

وجرى في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد legendary Sala de Juntas تنظيم حفل رسمي بالمناسبة بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، وخوسيه أنخيل سانشيز، الرئيس التنفيذي للنادي، وإميليو بوتراغينيو، أسطورة ريال مدريد ومدير العلاقات المؤسسية.

أجندة دبي الاقتصادية D33

تعليقا على ذلك، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصادية D33، وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بالشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد، حيث نتطلع من خلال التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين".

وقال إميليو بوتراغينيو، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد: "نحن فخورون جداً بالشراكة مع دائرة الإقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي، وتعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها، ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا. ويسرنا تقديم الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم".

وأضاف، أن التعاون المشترك يأتي في ظل النجاح الذي تتميز به دبي والذي يعكس العلاقات القوية التي استطاعت تأسيسها بين القطاعين العام والخاص على مدار السنوات الماضية، ومن بينها الشراكة طويلة الأجل التي عززتها طيران الإمارات مع النادي الملكي منذ العام 2011. كما أنه يأتي في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح أول مدينة ترفيهية لريال مدريد في الشرق الأوسط في دبي باركس آند ريزورتس، حيث ستسمح التجربة الجديدة للعائلات وجميع مشجعي كرة القدم وعشاق الرياضة على اختلاف فئاتهم العمرية، بالاستمتاع بثقافة أفضل فريق كرة قدم في العالم.

وأوضح: سيحظى الزوار بفرصة عيش تجارب تفاعلية والاستمتاع بألعاب فريدة مستوحاة من الروح والشغف والنجاح الذي يجعل ريال مدريد أفضل نادٍ في القرن العشرين. وستشمل المدينة التي تعتبر الأولى في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف، والألعاب الترفيهية وكذلك مهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات، إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العظيم للفريق.

واختتم سعادة عصام كاظم قائلا: "إننا نتطلع إلى تحقيق النجاح والإنجازات مع ريال مدريد، انطلاقاً من التزامنا المتبادل بالتميز والقيادة والموهبة والابتكار".