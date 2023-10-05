مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 75.42 نقطة ليقفل عند مستوى 10764.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 151 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الراجحي ريت، والتموين، وتشب، واللجين، ونقي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ثمار، ونادك، ودار الأركان، والإنماء طوكيو م، وأنابيب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.34% و5.40% .

فيما كانت أسهم شركات الصناعات الكهربائية، وأرامكو السعودية، والأهلي، وشمس ، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 90.41 نقطة ليقفل عند مستوى 22667.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.