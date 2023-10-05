شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دبي للسلع المتعددة يُطلِق برنامج «مكافآت الأعمال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، الخميس، عن إطلاق «مكافآت أعمال مركز دبي للسلع المتعددة»، وهو برنامج ولاء جديد يقدم مجموعة مميزة من الخصومات والمزايا لأعضاء مجتمع أعماله، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة مسجلة.

وستتمكن الشركات الجديدة والحالية من كسب نقاط البرنامج على جميع نفقات أعمالها المعتادة، مثل حزم تأسيس الأعمال والشركات، وخدمات المركز، وتراخيص الأعمال، والتوصيات للانضمام إلى المركز، وتجديد التأشيرات وغيرها، ويهدف المركز من هذه المبادرة إلى تقديم مستويات دعم أفضل وأشمل لمجتمع أعماله المتنامي باستمرار، ما يعزز مكانته وجهةً مفضلة للشركات المحلية والدولية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها.

ويتيح البرنامج استخدام نقاط المكافآت في العروض الحصرية، بما في ذلك شراء خدمات المركز، والخصومات على عضوية مجموعة من نوادي الأعمال في المركز، وكذلك برنامج العملاء الرئيسيين الحصري في المركز، والذي يقدم خدمات مميّزة ودعماً مخصصاً للأعضاء والعديد من العروض الأخرى. وعند حصول الشركات المسجلة على نقاط البرنامج، سيتم تصنيفها وفقاً لثلاث فئات رئيسية: الفضية والذهبية والبلاتينية، كي تستفيد من مجموعة أكبر من المزايا.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة للمركز: «كان الحافز الرئيسي وراء نجاح المركز في جذب عدد قياسي من الشركات الجديدة، هو التزامنا وإصرارنا المستمر على تقديم قيمة حقيقية للشركات المُسجلة عبر كافة المستويات. ولعل هذا ما يبرز أهمية برنامج المكافآت الجديد، الذي يمثل امتداداً طبيعياً لهذه الجهود المبذولة. ونحن فخورون بإطلاق هذه المبادرة التي تخدم مجتمع أعمالنا، والذي يضم حالياً أكثر من 23 ألف شركة مُسجلة، وذلك تماشياً مع مساعينا الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في المركز، ما يمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها واقتناص الفرص المتاحة في بعض الأسواق العالمية الأسرع نمواً، انطلاقاً من إمارة دبي».