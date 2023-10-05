شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المطورة لـ«المدينة المستدامة» تفوض بنوكاً لاكتتابها العام في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة «سي هولدينغ»، التي طورت المدينة المستدامة في دبي، وهو أول مجمع سكني في الشرق الأوسط لا تصدر منه انبعاثات، بصدد اختيار بنوك بما فيهم «باركليز» و«سيتي»، للعمل على اكتتابها العام المخطط له.

وقالت مصادر مطلعة إن بنكي الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول على وشك التعاقد مع الشركة لإدارة اكتتابها في الإمارات، مضيفة أن الشركة لم تقرر بعد مكان الإدراج، وهو ما قد يحدث العام المقبل.

وتخطط «سي هولدينغ» لإدراج وحداتها الهندسية والتصميمية والاستشارية، بالإضافة إلى أعمال تطوير المدن المستدامة، حسبما أفادت «بلومبيرغ» سابقًا. وقالت المصادر إن التفاصيل مثل حجم وتوقيت الصفقة لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير.

وتحت العلامة التجارية للمدينة المستدامة ومن خلال كيان «دايموند بيفيلوبرز» التابع لها، تقوم «سي هولدينغ» ببناء مجمعات سكنية متوافقة مع اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وفي دبي، تقوم ببناء أول مجمع مستدام يولد طاقته الخاصة من خلال حوالي 500 فيلا مزودة بألواح شمسية. (بلومبيرغ)