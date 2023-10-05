شكرا لقرائتكم خبر عن «نوتريدور» تفتتح مصنعا لإنتاج الألبان في دبي بطاقة 120 ألف لتر يومياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «نوتريدور»، التابعة لمجموعة «تي جي آي»، عن افتتاح مصنعها الأول لإنتاج الألبان في دولة الإمارات في مدينة دبي الصناعية باستثمارات بلغت 75 مليون درهم لتلبية الطلب على منتجات الألبان تحت علامتها التجارية «أبيفيا».

وتبلغ المساحة الإجمالية لمصنع الألبان الجديد 100 ألف قدم مربّعة ومجهّزاً بأحدث التقنيات في مجال تصنيع الألبان وطاقة انتاجية تصل إلى 120 ألف لتر من الحليب يومياً.

حضر حفل تدشين المصنع المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ والمهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، المدير العام لبلدية دبي ومحمد دانسانتا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة؛ ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي. تعزيز تنافسية التصنيع وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يُعدّ افتتاح مصنع «نوتريدور» دليلاً على الدعم المتواصل الذي توفره مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية في إطار التزامهما بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الجديدة، ممّا يسهم بشكلٍ مباشر في خطط التنويع الاقتصادي بدبي وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويأتي إطلاق مصنع الألبان الحديث مؤخراً في الوقت الذي تسعى فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى الاستفادة من الدعم المشترك الذي توفره الجهات المعنية والشركاء للمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الإمارة، حيث تُعدّ خطوة مهمة على صعيد المبادرة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد بيئة ترعى ريادة الأعمال وتحتضن الابتكار وتحفز التوسع الاقتصادي». سلاسل التصنيع المحلية من جانبه قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «تزداد اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أهمية التصنيع المحلي ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في ظل تطور الظروف الاقتصادية والبيئية حول العالم. فتعزيز سلاسل التصنيع المحلية هو من الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي على البيئة على الصعيد العالمي».

وأضاف: «يُعدّ افتتاح مصنع «نوتريدور» الجديد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي. وسوف يسهم موقعه الاستراتيجي ضمن مدينة دبي الصناعية في مواصلة تعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والإقليمي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات».

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة «نوتريدور» تملك شبكة واسعة من العمليات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتمتّع بقاعدة عملاء كبيرة في أكثر من 15 دولة، بما فيها دول التصنيع المحلي من جانبه، قال سنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة «نوتريدور»: «يُعدّ افتتاح هذا المصنع إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة «نوتريدور» وعلامتها التجارية «أبيفيا»، حيث سيتيح لنا ذلك تصنيع منتجاتنا محلياً وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان عالية الجودة في المنطقة، كما نحرص على المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات». أعلنت «نوتريدور»، التابعة لمجموعة «تي جي آي»، عن افتتاح مصنعها الأول لإنتاج الألبان في دولة الإمارات في مدينة دبي الصناعية باستثمارات بلغت 75 مليون درهم لتلبية الطلب على منتجات الألبان تحت علامتها التجارية «أبيفيا».وتبلغ المساحة الإجمالية لمصنع الألبان الجديد 100 ألف قدم مربّعة ومجهّزاً بأحدث التقنيات في مجال تصنيع الألبان وطاقة انتاجية تصل إلى 120 ألف لتر من الحليب يومياً.حضر حفل تدشين المصنع المهندس محمد موسى الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة وهلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ والمهندس داوود عبد الرحمن الهاجري، المدير العام لبلدية دبي ومحمد دانسانتا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة؛ ومحمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية؛ وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ وسعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي.وقال محمد علي الكمالي، المدير التنفيذي للعمليات - الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «يُعدّ افتتاح مصنع «نوتريدور» دليلاً على الدعم المتواصل الذي توفره مجموعة تيكوم ومدينة دبي الصناعية في إطار التزامهما بتعزيز بيئة مواتية للمشاريع الجديدة، ممّا يسهم بشكلٍ مباشر في خطط التنويع الاقتصادي بدبي وينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33.ويأتي إطلاق مصنع الألبان الحديث مؤخراً في الوقت الذي تسعى فيه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى الاستفادة من الدعم المشترك الذي توفره الجهات المعنية والشركاء للمضي قدماً لتحقيق مستهدفات الأجندة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع التصنيع في الإمارة، حيث تُعدّ خطوة مهمة على صعيد المبادرة والاستثمار، بما يسهم في إيجاد بيئة ترعى ريادة الأعمال وتحتضن الابتكار وتحفز التوسع الاقتصادي».من جانبه قال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: «تزداد اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أهمية التصنيع المحلي ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في ظل تطور الظروف الاقتصادية والبيئية حول العالم. فتعزيز سلاسل التصنيع المحلية هو من الركائز الأساسية لضمان الأمن الغذائي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر إيجابي على البيئة على الصعيد العالمي».وأضاف: «يُعدّ افتتاح مصنع «نوتريدور» الجديد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية والمشروبات الحيوي. وسوف يسهم موقعه الاستراتيجي ضمن مدينة دبي الصناعية في مواصلة تعزيز الأمن الغذائي على الصعيدين المحلي والإقليمي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 في دولة الإمارات».وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة «نوتريدور» تملك شبكة واسعة من العمليات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تتمتّع بقاعدة عملاء كبيرة في أكثر من 15 دولة، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ولبنان وأنغولا وغامبيا وغانا والسنغال.من جانبه، قال سنكا بيسواز، الرئيس التنفيذي لشركة «نوتريدور»: «يُعدّ افتتاح هذا المصنع إنجازاً بارزاً بالنسبة لشركة «نوتريدور» وعلامتها التجارية «أبيفيا»، حيث سيتيح لنا ذلك تصنيع منتجاتنا محلياً وبالتالي تلبية الطلب المتزايد على منتجات الألبان عالية الجودة في المنطقة، كما نحرص على المساهمة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي في دولة الإمارات».