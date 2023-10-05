شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الرقمية.. 168 خدمة حكومية أونلاين للتيسير على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منصة مصر الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والمجهود لصالح المواطنين، وتضم المنصة حاليًا أكثر من 168 خدمة في مختلف القطاعات.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي لتحسين جودة حياة المواطنين من خلال تحسين ظروفهم المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية.

وكان الرئيس قد أطلق الخدمة رسميا في منتصف 2022 بعد عامين من إطلاقها تجريبيا.

وكشفت بيانات حكومية عن تطوير عدد الخدمات عبر المنصة باستثمارات 25 مليار جنيه، وتم إضافة الخدمات تدريجيا على المنصة الرقمية منذ إطلاقها تجريبيا في 2020 بنحو 34 خدمة حتى وصلت إلي 168 خدمة في أغسطس 2023.

ويتم إنشاء حساب على مصر الرقمية بشكل مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكن للمستخدمين معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

وهناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالي: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع. أن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.

إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصى فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

قد تختلف الخدمة عن غيرها ولكن يتم توضيح الوقت فى خلال نهاية الخطوات لكل خدمة، يوجد خدمة مجانية لإرسال الرسائل النصية أو الإشعارات من خلال التطبيق عند استكمال الطلب.

والاستغناء عن المستندات الورقية هو هدف بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها، يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء فى طلب الخدمة.

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